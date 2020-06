Imprese: Franco (Ivass), per settore cruciali chiarezza strategica, solidità finanziaria e assetto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase per le imprese assicurative sono fondamentali chiarezza strategica, solidità finanziaria e assetto di governo. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Daniele Franco, in un videomessaggio pubblicato in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto nel 2019. “Per valutare l’impatto della pandemia abbiamo avviato un monitoraggio sull’andamento delle imprese, con cui abbiamo un dialogo costante e concordiamo eventuali interventi se necessario”, ha detto Franco, sottolineando che le recenti limitazioni all’utilizzo dei veicoli hanno ridotto i sinistri di circa il 50 per cento. Molte compagnie, ha aggiunto, hanno già adottato una serie di misure di sostegno alla clientela, e ci auguriamo che si estendano ulteriormente i benefici per gli assicurati. (Rin)