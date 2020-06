Fase 3: Sala, summer school quasi pronte a partire a Milano, potremo accogliere 10mila ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le summer school milanesi potranno accogliere 10mila ragazzi. È la stima del Comune di Milano, riferita dal sindaco Giuseppe Sala nel quotidiano video pubblicato sui social. Sulle summer school "siamo quasi pronti per partire", ha annunciato Sala, invitando a prendere informazioni sul sito del Comune di Milano. "Abbiamo messo insieme i nostri spazi e quelli di altre realtà, dagli oratori a società private convenzionate, che possono accogliere i ragazzi, in particolare i figli di quei genitori che devono tornare a lavorare. Dalla nostra valutazione potremo accogliere 10mila ragazzi in questo periodo estivo", ha detto il sindaco. (Rem)