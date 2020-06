Università: Manfredi, al lavoro per un percorso verso le lauree abilitanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cnpr, Luigi Pagliuca, ha subito colto l'assist del ministro Manfredi: "Per noi è fondamentale avere la possibilità di aiutare gli esperti contabili, figura professionale nuova che ha tutte le caratteristiche per dare lavoro ai giovani, attraverso percorsi formativi mirati a poter intraprendere subito la professione. In tre anni gli studenti sono in grado di ottenere il know-how sufficiente a misurarsi da subito con le esigenze dei clienti. Stiamo parlando di studenti che sono nativi digitali competenti in materia fiscale ma anche nelle materie informatiche. L'emergenza Covid ci ha favorito in questo senso incentivando l'utilizzo delle nuove tecnologie e lo smart working. I giovani hanno su questi temi uno sprint in più. Adesso bisogna agevolarli ad entrare nel mondo del lavoro rispondendo alle esigenze del mercato. Cosa che può avvenire solo strutturando tirocini professionalizzati". La proposta di avviare un percorso orientato alle lauree abilitanti viene accolta con favore anche da Elbano de Nuccio, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili di Bari: "Sono assolutamente d'accordo con il ministro Manfredi sulla necessità di ridurre i tempi d'attesa per l'accesso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro. Un elemento che porta con sé l'efficientamento dal lato economico aziendale con laureati pronti da subito. Sono d'accordo anche sulla necessità di rilanciare la laurea professionalizzante con tirocini che completino la formazione e corsi di laurea costruiti per soddisfare le esigenze del territorio e degli stakeholders, adattabili a ciò che il tessuto economico richiede per il proprio sviluppo: di fronte alla competitività la specializzazione è oramai una questione di sopravvivenza". (segue) (Ren)