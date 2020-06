Università: Manfredi, al lavoro per un percorso verso le lauree abilitanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della maggiore esperienza dei neolaureati è stato sottolineato da Giuseppe Scolaro, presidente dell'Istituto nazionale degli esperti contabili: "Abbiamo iniziato a lavorare da tempo per instradare il percorso di laurea abbinando il ciclo di studi al tirocinio in azienda per consentire allo studente di avere maggiore cognizione di come si svolge l'attività professionale e di quali siano le sue attitudini principali. Sicuramente l'esperto contabile, che conta 12 anni di storia, nasce per accompagnare le imprese e i cittadini nelle attività di relazione con la pubblica amministrazione. Un anello di congiunzione essenziale per il rilancio della nostra economia che deve completare la propria formazione attraverso un rapporto sempre più diretto con università, studi professionali e aziende. Parlando di esperienze concrete sottolineo quella che stiamo vivendo in Toscana dove abbiamo trovato terreno fertile con borse di studio finanziate dalla Regione. Un'esperienza che mi auguro trovi presto spazio nelle altre regioni d'Italia". (segue) (Ren)