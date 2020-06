Università: Manfredi, al lavoro per un percorso verso le lauree abilitanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Andrea Benetti, direttore dell'Istituto nazionale esperti contabili: "Bisogna trasformare la laurea triennale in laurea abilitante, il non plus ultra per trovare sbocco occupazionale per migliaia di studenti preparati. Gli esperti contabili sono gli apripista di questa innovazione per la quale riconosco tutto l'impegno del ministro Manfredi già in tempi non sospetti, quando era rettore dell'Università Federico II di Napoli e presidente Crui. Fin da allora sollevò il tema della mancata svolta delle lauree triennali che non stavano funzionando proprio perché non professionalizzanti. Una lungimiranza che, oggi, grazie al suo incarico può colmare il tempo perduto". L'esigenza di avere professionisti al passo con le continue innovazioni è stata sottolineata anche da Luigi Capuozzo, presidente dell'Unione commercialisti ed esperti contabili di Milano: "Abbiamo avuto un forte impatto come professionisti con l'emergenza economica e sanitaria scaturite dal Covid19. Siamo rimasti in campo al fianco delle imprese grazie anche alla nostra preparazione universitaria e all'esperienza sul campo. Proprio per questo siamo favorevoli alla proposta del ministro Manfredi che, secondo me, porrà fine al paradosso della ricerca da parte delle aziende dei 'giovani con esperienza'". (Ren)