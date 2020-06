Imprese: Franco (Ivass), presto attivo lo strumento dell’arbitro assicurativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strumento dell’arbitro assicurativo, che contribuirà ad una tutela rapida ed economica per gli interessati, è di prossimo avvio, e per facilitare il dialogo con i cittadini sarà anche disposto un sito internet dedicato. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Daniele Franco, in un videomessaggio pubblicato in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto nel 2019. “Stiamo lavorando al potenziamento degli strumenti per intercettare comportamenti scorretti in fase di distribuzione dei prodotti assicurativi, e continua il nostro impegno nell’educazione assicurativa”, ha detto, sottolineando che la pandemia ha confermato il livello di sottoassicurazione in alcuni comparti dell’economia italiana. “Dobbiamo sfruttare la fase che si aprirà dopo l’emergenza per colmare ritardi e carenze: alle imprese chiediamo di proseguire nello sviluppo di prodotti assicurativi chiari in ciò che offrono e in grado di rispondere alle esigenze di investimento e protezione della clientela”, ha concluso, sottolineando la necessità di una maggiore trasparenza ed efficienza per rafforzare la fiducia dei cittadini nel settore. (Rin)