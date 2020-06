Serbia: Commissione elettorale, dispositivi sanitari saranno obbligatori nei seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I seggi allestiti in Serbia per il voto del 21 giugno avranno in dotazione dei dispositivi sanitari obbligatori per il personale operativo. Lo ha confermato il presidente della Commissione elettorale centrale del paese, Vladimir Dimitrijevic, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Guanti e maschere protettivi, ha precisato Dimitrijevic, saranno obbligatori per il personale, mentre sono fortemente raccomandati per i cittadini che si recheranno a votare. "Lo Stato ha reagito prontamente e saranno dunque distribuiti maschere e guanti per tutti i membri delle commissioni elettorali. Gli elettori non dovranno avere obbligatoriamente una mascherina, ma è auspicabile indossarla. Quel giorno saranno distribuite maschere protettive a tutti gli elettori", ha sottolineato Dimitrijevic. (Seb)