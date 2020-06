Ue: Merkel chiede compromesso su Fondo per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel, in vista del Consiglio europeo di domani, ha chiesto agli Stati membri dell'Ue di giungere rapidamente ad un compromesso sul fondo europeo da 750 miliardi di euro per la ricostruzione dopo la crisi del coronavirus. Esponendo oggi al Bundestag gli obiettivi della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, che la Germania eserciterà dal primo luglio prossimo per i sei mesi successi, Merkel ha dichiarato che “il punto di partenza” nella discussione sul fondo per la ricostruzione è “tutt'altro che facile”. Allo stesso tempo, il cancelliere tedesco ha sottolineato: “Spero che tutti gli Stati membri agiscano ora in uno spirito di compromesso”. Merkel ha quindi espresso l'auspicio che l'Ue trovi un accordo sul fondo per la ricostruzione “il prima possibile”. Secondo Merkel, la soluzione migliore sarebbe “se potessimo raggiungere un accordo prima della pausa estiva”, che vedrà il Bundestag sospendere i lavori dal 3 luglio prossimo. In tal modo, i finanziamenti europei potrebbero essere disponibili in tempo per l'inizio del prossimo anno. (segue) (Geb)