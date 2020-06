Ue: Merkel chiede compromesso su Fondo per la ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale prospettiva, Merkel ha sottolineato che, come presidente di turno del Consiglio dell'Ue, il governo tedesco “lavorerà risolutamente per contrastare il pericolo che una profonda spaccatura attraversi l'Europa”. Una deriva economica dei paesi membri “indebolisce il mercato interno dell'Ue, che garantisce la prosperità economica in Europa”. Merkel ha infine, avvertito: “Non possiamo essere ingenui. Le forze antidemocratiche, i movimenti radicali e autoritari stanno solo aspettando di sfruttare politicamente le crisi economiche, stanno solo aspettando di suscitare paure sociali e diffondere incertezze”. (Geb)