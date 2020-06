Credito: Abi, 35 miliardi i finanziamenti al fondo di garanzia, oltre 654mila le domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abi segnala che ieri, 17 giugno, hanno raggiunto i 35 miliardi (34,962) i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, con una crescita, che appare stabilizzata, di un miliardo al giorno. Le relative domande pervenute - si legge in una nota - sono cresciute a 654 mila, di cui 586 mila fino a 25 mila Euro, per 11,8 miliardi di finanziamenti richiesti. L'Abi segnala che le banche, ora, sono inoltre impegnate a realizzare le misure organizzative e tecnologiche per attuare le innovazioni ieri autorizzate dalla Commissione Europea relative alle modifiche introdotte dal Parlamento al Decreto legge "liquidità". (Com)