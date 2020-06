Regeni: Di Maio a omologo Shourky, nostri rapporti con Egitto non possono prescindere da giustizia su tragica vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Italia ed Egitto per tornare alla grande amicizia che da sempre li caratterizza, non posso prescindere dal fare giustizia sulla tragica vicenda di Giulio Regeni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lettera inviata all’omologo egiziano, Sameh Shourky. "Caro collega, desidero attirare di nuovo la sua attenzione sulla vicenda del ricercatore italiano Giulio Regeni, barbaramente ucciso in Egitto nel febbraio 2016. L'Italia non ha mai smesso di chiedere all'Egitto, a tutti i livelli, che i responsabili della morte di Giulio Regeni siano assicurati alla giustizia. I rapporti bilaterali tra i nostri paesi, per tornare ai livelli di grande amicizia che da sempre li caratterizza, non possono prescindere dal fare giustizia su questa tragica vicenda, come ribadito da ultimo lo scorso 7 giugno dal presidente del Consiglio Conte in una conversazione telefonica con il presidente Al Sisi", ha scritto Di Maio. (segue) (Res)