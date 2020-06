Regeni: Di Maio a omologo Shourky, nostri rapporti con Egitto non possono prescindere da giustizia su tragica vicenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera il ministro ha aggiunto: “In questo quadro, la mancanza di risposte da parte delle Autorità giudiziarie egiziane alle richieste della Procura italiana rappresenta un grave impedimento al raggiungimento della verità sulla morte di Giulio Regeni. Auspico pertanto che una reale cooperazione possa finalmente instaurarsi tra le due autorità giudiziarie, che nei prossimi giorni organizzeranno una teleconferenza tra i due nuovi procuratori. La ripresa della cooperazione ala massimo livello tra le nostre Procure è per noi un segnale incoraggiante”. Di Maio ha osservato: “In quel contesto, un rapido riscontro alla rogatoria inviata già nel maggio 2019, in particolare per quanto riguarda la notifica del domicilio legale dei cinque indagati dalla Procura di Roma, potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel senso fortemente auspicato dall’Italia. Conto sul suo autorevole sostegno e colgo l’occasione per inviarle i miei più cordiali saluti”. (Res)