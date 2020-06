Scuola: Sala, a Milano 200 milioni per 9 nuovi e grandi istituti polifunzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano poderoso di manutenzione straordinaria". Così il sindaco Giuseppe Sala ha definito ciò che l'amministrazione comunale di Milano sta facendo per le scuole. "A Milano fermi non vogliamo stare. Purtroppo non possiamo aprire le scuole, ma stiamo facendo dell'altro: appena si è aperta questa finestra di possibilità di nuovo di fare lavori pubblici, ho chiesto alle mie strutture di ripartire dalle scuole. Stiamo investendo 200 milioni in un piano poderoso di manutenzione straordinaria per le nostre scuole, dai tetti, dai pluviali, agli impianti elettrici", ha detto Sala. "Milano - ha aggiunto - avrà nove nuove e grandi scuole. Tre sono praticamente a lavori quasi completati, per due i lavori stanno partendo e le altre sono in progettazione. Grandi scuole, con spazi polifunzionali, con grandi palestre, perché le scuole devono vivere tutto il giorno. Il pomeriggio devono accogliere le famiglie. Questo a mio giudizio va fatto". (Rem)