Imprese: Atlantia, Commissione Ue intervenga su disputa ponte Genova

- Il gruppo Atlantia ha accusato il governo italiano di non rispettare le leggi dell’Unione europea e ha esortato Bruxelles a intervenire nella disputa riguardante il crollo del ponte di Genova nel 2018. Lo riporta il quotidiano britannico “Financial Times”. Autostrade per l’Italia (Aspi), controllata da Atlantia, è in conflitto con il governo a causa di decisioni riguardanti contributi per le infrastrutture e sconti tariffari. Il Movimento 5 stelle ha minacciato di revocare le concessioni di autostrade di Aspi, mossa che il governo potrebbe attuare grazie a una legge di quest’anno che permetterebbe di farlo senza dover pagare compensi onerosi. Il governo ha tempo fino al 30 di giugno per prendere una decisione. Il presidente di Atlantia Fabio Cerchiai e l’amministratore delegato Carlo Bertazzo sostengono che questa nuova legge permetterebbe al governo di “ridurre in modo drammatico” i risarcimenti che sarebbe tenuto a pagare alla compagnia se decide di terminare anticipatamente il suo contratto. In una lettera al vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, Cerchiai e Bertazzo hanno esortato Bruxelles a “prendere l’iniziativa prontamente e fermamente nei confronti delle autorità italiane, di modo da rispondere alla violazione delle leggi dell’Ue”. (segue) (Rel)