Imprese: Atlantia, Commissione Ue intervenga su disputa ponte Genova (2)

- La lettera, alla quale il “Ft” ha potuto avere accesso, emerge in seguito a sviluppi recenti. Infatti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato questa settimana che "per quanto riguarda Autostrade, bisogna chiudere il dossier il prima possibile, perché ce lo stiamo trascinando da un po' di tempo ed è un’incertezza che deve avere termine". Conte ha anche rifiutato in modo definitivo la proposta fatta da Aspi per un piano da circa 2,9 miliardi di euro tra sconti tariffari e contributi allo sviluppo di infrastrutture. Secondo fonti vicine alla questione, Atlantia si rifiuta di vendere la sua partecipazione in Aspi ad un prezzo ridotto. Se non riesce a raggiungere un accordo con il governo, la società interromperà le concessioni alla fine del mese. (Rel)