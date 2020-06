Ricerca: il super-archivio dell'Università Milano-Bicocca alla base di studi genetici sui pazienti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "Storm, STudio OsseRvazionale sulla storia naturale dei pazienti ospedalizzati per Sars-Cov-2" è alla base di una importante ricerca pubblicata oggi sul New England Journal of Medicine, la più importante rivista medico-scientifica del mondo . Frutto di una collaborazione internazionale tra centri di ricerca clinica italiani e spagnoli – Italia e Spagna, sono due tra le nazioni più colpite duramente dall'emergenza Covid-19 – e genetisti tedeschi e norvegesi. Tra questi l'Università di Milano-Bicocca, in sinergia con l'Asst di Monza, ha avuto un ruolo fondamentale contribuendo con Storm, il super-archivio dei dati clinici, diagnostici, terapeutici e dei campioni biologici relativi ai pazienti Covid-19 ricoverati presso l'Ospedale San Gerardo di Monza e presso l'Ospedale di Desio, coordinato da Paolo Bonfanti, professore associato di Malattie Infettive. Covid-19 è una infezione grave che ha causato centinaia di migliaia di morti e di cui ancora poco si conosce sia degli aspetti patogenetici, sia dei fattori correlati ad una evoluzione più grave della malattia e ad una maggiore suscettibilità ad essa. Da qui l'importanza dei cosiddetti "Genome Wide Association Study (GWAS)", cioè studi genetici in cui viene analizzato tutto il genoma del numero più ampio possibile di persone affette da una particolare patologia per determinare se specifiche varianti genetiche si associno a sottogruppi particolari di pazienti, come ad esempio a quelli con la malattia più aggressiva e progressiva. (segue) (Com)