Ricerca: il super-archivio dell'Università Milano-Bicocca alla base di studi genetici sui pazienti Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello studio pubblicato sul New England Journal of Medicine sono state analizzate le sequenze geniche di 1610 pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in tre ospedali italiani e quattro spagnoli, tutti con insufficienza respiratoria, ed in 2205 soggetti di controllo senza malattia. Il risultato principale dello studio è una forte associazione tra gruppi sanguigni ABO e la tendenza ad avere un quadro clinico più severo. Il lavoro dimostra che il gruppo sanguigno O è associato ad un rischio più basso di sviluppare una infezione clinicamente grave mentre il gruppo sanguigno A è associato a un rischio più elevato. Le ragioni alla base di questo differente profilo di rischio saranno da approfondire con studi dedicati ma i risultati dello studio pongono un tassello importante verso la comprensione dei meccanismi patogenetici di una malattia la cui complessità costituisce una delle sfide più importanti della medicina moderna. (Com)