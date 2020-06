Imprese: Tartaglia (Cdp), per garantire ripresa rapida dobbiamo ragionare in termini di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema molto importante in questa fase è sicuramente la velocità del recupero dopo l’emergenza associata alla pandemia di Covid-19: per garantire una ripresa rapida è importante ragionare in termini di investimenti, e sfruttare al meglio le opportunità derivanti dagli interventi messi in campo sul piano nazionale ed europeo. Lo ha dichiarato il responsabile della divisione Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia, durante il webinar “L’Italia che riparte” organizzato nel quadro degli Innovation Days del “Sole 24 Ore”. “Tali risorse dovranno essere sfruttate per determinare un salto di qualità per le nostre imprese in termini di competitività, sostenibilità e digitalizzazione: Cassa depositi e prestiti in questo ambito potrà e dovrà giocare un ruolo significativo”, ha detto, sottolineando la necessità di pensare “non solo alle esigenze di liquidità, ma anche alla componente più strutturale”, dal momento che non è sicuro che le aziende, che registreranno un calo importante del fatturato nel 2020, riusciranno a recuperare l’anno successivo. (Ems)