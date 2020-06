India: scontro al confine con la Cina, 18 militari ancora ricoverati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto militari indiani sono ricoverati per le ferite riportate nello scontro con le truppe cinesi avvenuto il 15 giugno nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa. Quattro, che erano stati trasportati all’ospedale militare in condizioni critiche, sono ora stabili. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. L’Esercito indiano ha perso venti uomini, tra i quali il colonnello Santosh Babu, che guidava la squadra, e ha sostenuto che ci sono state perdite anche nell’altro campo. L’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”), sulla base di “intercettazioni”, ha parlato di 43 tra morti e feriti nelle truppe cinesi. Hu Xijin, direttore del quotidiano “Global Times”, edito dal Partito comunista cinese, ha dichiarato di sapere che “anche la squadra cinese ha subito perdite”, mai ammesse ufficialmente da Pechino. Le più alte cariche dell’India, dal presidente, Ram Nath Kovind, al primo ministro, Narendra Modi, hanno reso omaggio ai militari caduti in servizio e rivolto le condoglianze alle loro famiglie. Anche Sonia Gandhi, presidente del principale partito di opposizione, il Congresso nazionale indiano (Inc), si è unita al tributo. Al tempo stesso, ha chiesto al governo di dire al paese la verità sulla situazione. Il premier ha convocato per domani pomeriggio una riunione (in videoconferenza) con tutte le forze politiche. (segue) (Inn)