India: scontro al confine con la Cina, 18 militari ancora ricoverati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa indiana il governo indiano potrebbe prendere misure economiche, tra cui la limitazione dell’accesso al suo vasto mercato alle compagnie cinesi. Un centinaio di prodotti realizzati in Cina potrebbero essere oggetto di procedure antidumping e gli investimenti cinesi potrebbero essere soggetti a restrizioni. La Confederation of All India Traders (Cait), la confederazione dei grossisti indiani, ha fatto appello al boicottaggio di merci cinesi e ha indicato una serie di alternative locali. Nel frattempo le forze indiane sono in stato di massima allerta al confine. Un altro fronte di battaglia, tuttavia, potrebbe essere quello informatico: secondo il quotidiano “Hindustan Times”, infatti, tra ieri e l’altro ieri ci sono stati diversi attacchi a siti indiani la cui provenienza è riconducile alla città cinese di Chengdu. (Inn)