Ue: ex direttore Fmi Strauss-Kahn, si prospetta una crisi profonda (2)

- "Certi paesi, come l'Italia ad esempio, hanno fatto grandi sforzi in un contesto spesso molto difficile, per rimettere la loro economia a livello", afferma l'ex direttore del Fmi. Nel corso dell'intervista, Strauss-Kahn propone l'adozione di "perpetual bond". "L'interessa di questo meccanismo consiste nel fatto che il capitale prestato non è mai rimborsato. Solo le spese di interesse lo sono, in modo perpetuo.Si potrebbe quindi mutualizzare questi rimborsi tra Stati della zona euro", afferma l'economista. "Quanto costerà? Non molto su scala del bilancio europeo. Se si ammette "che la zona euro ha bisogno di duemila miliardi per attraversare a recessione e far fronte agli investimenti del futuro come la transizione ecologica o la sicurezza sanitaria , una simile rendita perpetua, al tasso di 0,5 per cento, rappresenterebbe un carico di interessi di 10 miliardi di euro ogni anno", dichiara Strauss-Kahn. (Frp)