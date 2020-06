Cina-Usa: Pechino minaccia contromisure contro legge su diritti umani uiguri firmata da Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che Trump ha firmato ieri l'Uyghur Human Rights Policy Act del 2020, che ha chiesto sanzioni contro i funzionari cinesi per i cosiddetti "campi di lavoro forzato" cinesi contro i musulmani uiguri. Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito che i problemi dello Xinjiang non riguardano affatto i diritti umani, l'etnia o la religione, ma la lotta alla violenza, al terrorismo e al separatismo. La serie di misure adottate dallo Xinjiang non sono solo conformi alle leggi cinesi, ma sono anche passi concreti e manifestazioni dell'attuazione da parte della Cina delle iniziative internazionali di antiterrorismo e de-radicalizzazione, cita la nota. Secondo Pechino, il lavoro svolto nello Xinjiang ha effettivamente frenato le frequenti attività violente e terroristiche, salvaguardando l'unità e la sicurezza nazionali e protetto i diritti fondamentali delle persone di tutti i gruppi etnici nello Xinjiang, compresi i diritti alla vita, alla salute e allo sviluppo. (Cip)