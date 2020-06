Polonia-Usa: Casa Bianca conferma visita presidente Duda a Washington il 24 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà l'omologo polacco Andrzej Duda a Washington il prossimo 24 giugno. Lo ha confermato dopo le indiscrezioni della stampa la stessa Casa Bianca. L'agenzia di stampa "Pap" precisa che si tratta della prima visita di un capo di Stato straniero nella capitale Usa dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus. "In qualità di stretti partner e alleati nella Nato, Stati Uniti e Polonia continuano a sviluppare la loro collaborazione in molti campi", si legge nel comunicato. Trump parlerà con Duda "di collaborazione in tema di difesa", ma anche di commercio, di energia e di sicurezza delle telecomunicazioni. (segue) (Vap)