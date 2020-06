Polonia-Usa: Casa Bianca conferma visita presidente Duda a Washington il 24 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Duda ha pubblicamente ribadito l'importanza dell'alleanza strategica con gli Usa per la Polonia. "Gli Stati Uniti sono il nostro più forte alleato. Abbiamo rafforzato questa alleanza grazie alla presenza dell'esercito americano e grazie ai contratti sul gas conclusi con gli Stati Uniti" ha dichiarato Duda a Serock. Il presidente ha stimato che la Polonia è attualmente un paese stabile grazie alla propria valuta e alla presenza delle truppe della Nato. Questo, secondo Duda, rende la Polonia appetibile per gli investitori stranieri. Il presidente ha inoltre ricordato l'aggressione russa contro l'Ucraina nel 2014. "Da allora, la nostra realtà è cambiata in modo significativo, con l'arrivo, in base alle decisioni prese dal vertice Nato a Varsavia, delle forze Nato sul nostro territorio e di truppe americane ovvero dell'esercito più forte e più potente del mondo", ha detto Duda. (segue) (Vap)