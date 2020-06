Omicidio Sacchi: arrestato questa mattina Paolo Pirino, il 22enne coinvolto nell'uccisione di Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Pirino, imputato insieme a Valerio Del Grosso per l’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di Roma ucciso nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019, è tra i sette spacciatori arrestati questa mattina dalla Guardia di finanza di Roma che ha eseguendo misure cautelari emesse dal Gip del tribunale capitolino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.Pirino, a cui l’ordinanza è stata notificata in carcere, faceva parte, secondo gli inquirenti, di una organizzazione dedita allo spaccio con base operativa a San Basilio dove aveva costituito un vero e proprio "call center della droga" per inviare, a domicilio, cocaina ai loro clienti. (Rer)