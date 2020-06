'Ndrangheta: confiscati beni per 13 milioni di euro a famiglia cutrese di Reggio Emilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento scaturisce sia dagli esiti di un’attività investigativa del centro operativo Dia di Firenze, che nel 2014 aveva consentito di sequestrare in via d’urgenza i beni dei Sarcone, sia dallo sviluppo, da parte dei carabinieri di Modena, delle risultanze della nota indagine “Aemilia”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, che ha già portato a numerose condanne per associazione di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione, usura ed altri reati. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle plurime iniziative di impulso dello strumentario delle misure di prevenzione patrimoniali attivate da tempo dalla Procura distrettuale di Bologna, insieme alle diverse forze di polizia, anche attraverso lo strumento della “richiesta congiunta”. (Ren)