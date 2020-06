Fase 2: Lamorgese a "Famiglia Cristiana", gli italiani hanno offerto una grande prova di maturità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in una intervista a "Famiglia Cristiana" fa un bilancio del lockdown dal suo originale punto di osservazione. "Gli italiani hanno offerto una grande prova di maturità nel momento in cui sono state introdotte per tutti forti limitazioni agli spostamenti e il distanziamento sociale, lo smart working, le lezioni on line per i professori e gli studenti. In altre parole, non era scontato far accettare un vero stravolgimento degli stili di vita. Il compito affidato alle forze di polizia di far rispettare le misure anti Covid-19 ha evidenziato che gli italiani sanno essere un popolo disciplinato". "Dall'11 marzo al 7 giugno, - continua - sono stati controllati quasi 17 milioni di cittadini: i denunciati sono stati poco più di 450 mila. E anche i dati sugli esercizi commerciali rispecchiano questa tendenza: io mila sanzioni su 6,5 milioni di controlli. l virus non è stato sconfitto, è stata solo arginata la sua diffusione. L'Europa ha dimostrato di avere imboccato la strada giusta, ma non dobbiamo illuderci: una possibile seconda ondata dei contagi, infatti, ci metterebbe in grande difficoltà e per questo, pur avendo riacquistato la libertà di movimento, siamo in una fase in cui non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardia". (segue) (Res)