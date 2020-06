Fase 2: Lamorgese a "Famiglia Cristiana", gli italiani hanno offerto una grande prova di maturità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle polemiche circa i 'confini' aperti, sia sul piano nazionale tra regioni, che su quello europeo tra Paesi membri dell'Ue, "il meccanismo delle riaperture delle frontiere interne ed esterne dell'Unione europea ha dovuto necessariamente tenere conto dell'andamento delle curve epidemiologiche. Per quanto riguarda la libera circolazione all'interno dell'area Schengen, l'Italia è riuscita a rispettare l'obiettivo della riapertura per il 3 giugno, facendo da apripista rispetto agli altri partner della Ue. Appare più complessa, invece, la situazione della riapertura delle frontiere esterne dell'Unione, perché tutti hanno riconosciuto che un mancato coordinamento tra i Paesi membri potrebbe determinare situazioni disomogenee difficilmente gestibili alla luce della riapertura delle frontiere interne". Emergenza migranti. "L'immigrazione è un fenomeno strutturale che va gestito senza alimentare le paure. I fenomeni migratori, piuttosto, vanno governati facendo perno sul senso di responsabilità dell'Europa e favorendo, quando ci sono le condizioni, i corridoi umanitari per l'ingresso in sicurezza di chi scappa dalle zone di guerra e dalle dittature. L'Europa, con il contributo di alcuni Paesi più generosi di altri, che hanno dato vita a settembre del 2019 all'accordo di Malta, ha già espresso grande solidarietà nei confronti dell'Italia: e fino a al 20 febbraio, prima che l'emergenza Covid-19 bloccasse i trasferimenti, i numeri dei ricollocamenti ci hanno dato ragione". (segue) (Res)