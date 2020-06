Fase 2: Lamorgese a "Famiglia Cristiana", gli italiani hanno offerto una grande prova di maturità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del prefetto, delle forze di polizia e della magistratura contro il caporalato è costante sotto il profilo della repressione: risale a un mese fa l'arresto di due imprenditori agricoli foggiani accusati di sfruttamento della manodopera ai sensi della Legge Martina. Ma l'opera di prevenzione anticaporalato, affidata a specifiche task force, con la presenza di forze di polizia e di ispettori del lavoro, è altrettanto importante, così come sono fondamentali gli interventi strutturali negli insediamenti in cui vivono i migranti: a San Severo, in località Torretta Antonacci, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, sono stati installati 107 moduli abitativi". "Su tutti gli otto insediamenti spontanei sorti in provincia di Foggia - ricorda il ministro - è stato avviato un monitoraggio sanitario per il contenimento del Covid-19. Sulla circostanza che la regolarizzazione è stata limitata all'agricoltura e al lavoro domestico, ricordiamoci che un provvedimento di emersione non veniva fatto dal 2012 e quindi io rimango dell'idea di vedere in positivo anche un passo che altri giudicano parziale. Tutto è migliorabile, ma è un fatto importante che il governo sia riuscito a trovare un accordo su un tema molto sensibile per la maggioranza", ha concluso Lamorgese. (Res)