Roma: Raggi, continuano i lavori per la riqualificazione della ciclabile di viale Togliatti

- "Nei giorni scorsi vi avevo mostrato i lavori di riqualificazione della pista ciclabile di viale Palmiro Togliatti, nella periferia est di Roma. Abbiamo completato il tratto di oltre 1 km da via Santi Romano a via Casilina con interventi di rifacimento del manto stradale, rimozione di rifiuti e della vegetazione infestante, restyling della segnaletica orizzontale con un focus sugli incroci". Lo scrive, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Le lavorazioni proseguono, poi, nel tratto tra lo svincolo dell’autostrada A24 e la stazione metro B di Ponte Mammolo. Sono in corso interventi di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi con l’obiettivo di renderla più sicura e nuovamente percorribile dai ciclisti. Già completato anche il nuovo asfalto tra via Casilina e via Prenestina e sono in via di conclusione la bonifica del verde e le operazioni sulla segnaletica orizzontale danneggiata", continua la prima cittadina di Roma. "Dopo l’emergenza coronavirus abbiamo la possibilità di ripensare completamente il concetto di mobilità destinando nuove risorse al trasporto pubblico e alle nuove forme di micromobilità", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)