Cina: coronavirus, città di Pechino introduce nuove restrizioni per evitare ulteriore diffusione

- L'ufficio di pubblica sicurezza di Pechino ha vietato l'uscita dalla città per le persone positive al coronavirus, i casi sospetti e i contatti stretti. Il divieto riguarda anche coloro che hanno avuto contatti con il mercato Xinfadi, da cui si è originato l'ultimo focolaio, e residenti di complessi residenziali ad alto o medio rischio. In una conferenza svoltasi oggi, il portavoce dell'ufficio, Pan Xuhong, ha affermato che le restrizioni all'uscita da Pechino non significano che la città sia stata sigillata, ma mirano a impedire la diffusione del virus in altre parti della Cina. I funzionari del governo municipale hanno lanciato una serie di nuove misure dopo che la città ha registrato 158 nuovi casi negli ultimi sette giorni. Pan ha spiegato che la capitale continuerà a implementare la quarantena di 14 giorni per le persone che entrano da fuori la Cina, in linea con la risposta di emergenza di livello 2; coloro che rientrano da aree ad alto e medio rischio fuori Pechino non sono autorizzati ad alloggiare in alberghi nella capitale. Pechino ha anche esteso i tamponi da sei a dieci categorie di persone, includendovi, tra gli altri, anche i proprietari dei ristoranti, i venditori del mercato e i dipendenti di mense. "Le persone che sono entrate nel mercato di Xinfadi dal 30 maggio o hanno avuto stretti contatti con i commercianti del luogo dovrebbero ricevere test dell'acido nucleico e mettersi in quarantena per 14 giorni", ha affermato Zhang Ge, vicecapo del team di prevenzione Covid-19 di Pechino. (segue) (Cip)