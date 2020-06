Cina: coronavirus, città di Pechino introduce nuove restrizioni per evitare ulteriore diffusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale della Cina, Pechino, tornerà a chiudere le sue scuole a causa del nuovo focolaio di coronavirus. Contestualmente, le autorità municipali hanno innalzato il livello di emergenza. Questo, scrive il "Global Times", significa che la popolazione è incoraggiata a lavorare da casa, ma la produzione non verrà fermata. Il governo municipale ha inoltre chiesto ai residenti di indossare mascherine in luoghi affollati e chiusi e ha imposto test a chiunque sia intenzionato a lasciare la città. Ufficialmente, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale, il numero di contagi ha raggiunto quota 106. Il focolaio di Pechino avrebbe già provocato nuove infezioni in altre due province del nord della Cina. (Cip)