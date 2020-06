Difesa: conclusa visita stazione aeromobili Marina a Grottaglie dei deputati M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita alla Stazione Aeromobili della Marina "MARISTAER" di Grottaglie di una delegazione di deputati del M5s. La delegazione era composta da Gianluca Rizzo, presidente la commissione Difesa della Camera e dai deputati Francesco D'Uva e Giovanni Luca Aresta. "MARISTAER – si legge in una nota stampa diffusa oggi dal M5s - si trova tra Taranto e Brindisi, in Puglia è l'unica base della Marina dotata di aerei a decollo verticale. La vicinanza alla base navale della Marina Militare di Taranto ed al presidio della Brigata Marina San Marco a Brindisi fanno di Grottaglie un luogo molto importante per il dispositivo di difesa marittimo. "Accompagnati dal Comandante in Capo della Squadra Navale ammiraglio di squadra Paolo Treu, abbiamo potuto assistere alle attività addestrative già programmate." "Abbiamo in particolare – prosegue la nota – assistito alla preparazione della portaerei Cavour all'imbarco dei velivoli F35B, in previsione della campagna di certificazione che si svolgerà negli Stati Uniti, in autunno. Abbiamo conosciuto meglio gli AV8-B II Plus (che saranno sostituiti dagli F-35 B) e gli Elicotteri MH-90 e SH-90 della Marina Militare che rappresentano, al momento, parte della capacità operativa aerea imbarcata." "Abbiamo provato da vicino, nella fase di trasferimento dalla Base a nave Cavour, – concludono i parlamentari - alcune delle sensazioni che uomini e donne delle Forze Armate vivono quotidianamente e che spesso diamo per scontato, ma che prevedono un duro e severo addestramento per garantire i massimi standard di sicurezza e prontezza operativa. A tutti gli uomini e le donne di MARISTAER, all'ammiraglio Treu e a tutto il personale della Squadra Navale, vanno i nostri più calorosi ringraziamenti e l'augurio di un proficuo lavoro a servizio e in difesa della Patria."(Com)