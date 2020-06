Hong Kong: coronavirus, otto nuovi casi di contagio portano il totale a 1.120

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha riferito nelle ultime 24 ore otto nuovi casi di Covid-19, portando a 1.120 il numero totale di casi confermati in città. I nuovi casi hanno coinvolto sei donne e due uomini di età compresa tra i quattro e i 70 anni, che sono tornati a Hong Kong dal Pakistan e dalle Filippine, ha affermato il centro in una nota, aggiungendo che sta lavorando per rintracciare i contatti stretti dei pazienti. Il Chp ha affermato di aver continuato anche le indagini sulle recenti infezioni a grappolo in un edificio residenziale a Sha Tin, rilevando che 1.066 campioni di saliva raccolti dai residenti sono risultati tutti negativi al virus.(Cip)