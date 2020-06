Regno Unito: Partito laburista esorta governo a testare personale medico per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laburista britannico ha esortato il governo a testare tutti gli operatori sanitari e il personale delle case di riposo una volta a settimana per ridurre il tasso di trasmissione del coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Il ministro ombra della Sanità Jonathan Ashworth ha affermato che questa dovrebbe essere "un'urgente priorità" del governo. Gli operatori sanitari che hanno mostrato sintomi hanno ricevuto la priorità per i test durante tutta la durata della pandemia di coronavirus. Adesso che il numero dei casi si sta abbassando, il ministro ombra laburista ha però richiesto che tutto il personale venga testato una volta a settimana, non solo chi è sintomatico. "I test settimanali per tutti gli operatori sanitari ridurrebbero il tasso di trasmissione del virus e aiuterebbero a proteggere il personale del Sistema sanitario nazionale (Nhs) e i pazienti", ha detto Ashworth. L'opinione del ministro ombra della Sanità è supportata da diversi studi di ricercatori e medici britannici, secondo i quali testare il personale sanitario molto spesso potrebbe avere un ruolo fondamentale nella lotta contro il virus. (Rel)