Hong Kong: legge sicurezza sarà deliberata fra oggi e domani da Assemblea nazionale del popolo

- Il progetto di legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è stato sottoposto per la deliberazione alla 19ma sessione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo (Npc), il parlamento cinese, che si è aperto oggi a Pechino. Nei giorni scorsi, Yue Zhongming, portavoce della Commissione per gli affari legislativi del Comitato permanente dell'Assemblea, ha affermato che l'accelerazione della formulazione delle relative leggi sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è stata aggiunta al piano di lavoro 2020 del Comitato permanente. Il progetto di legge sulla sicurezza nazionale prevede disposizioni sulla prevenzione, l'arresto e la punizione di quattro tipi di atti criminali nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong: secessionismo, sovversione del potere statale, attività terroristiche e collusione con forze straniere per mettere in pericolo la sicurezza nazionale.(Cip)