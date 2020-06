Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra notte e mattino nubi basse in pianura e in montagna, nel corso della mattinata e pomeriggio intermittenti schiarite in pianura fino a poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso sui rilievi con nuvolosità in intensificazione nella serata. Dal mattino precipitazioni deboli o localmente in intensificazione anche a carattere di locale rovescio o temporale sui rilievi, in possibile locale estensione alla fascia di pianura nelle ore pomeridiane. In serata deboli residuali sulla fascia alpina orientale. Minime stazionarie, massime in rialzo. In pianura minime tra 15 e 16°C, massime tra 24 e 26 °C. (Rem)