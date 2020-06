Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente ovunque da poco a irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte per addensamenti sui rilievi e parte della pianura nella prima parte della giornata. Precipitazioni deboli al mattino su Appennino e fascia alpina e parte prealpina centro orientale, anche a carattere di rovescio o locale temporale nel pomeriggio e possibili in irregolare estensione alla parte più orientale della pianura, in attenuazione ed esaurimento in serata, salvo deboli residuali sulle Retiche orientali. Minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime a circa 15°C, massime attorno a 26°C. (Rem)