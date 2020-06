Abruzzo: tra gennaio e marzo persi 122 milioni di export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto negativo più evidente resta quello relativo alla produzione dei mezzi di trasporto. La caduta del comparto più forte presente in Abruzzo (128 milioni in meno) può essere in parte spiegata con la chiusura dell'azienda di riferimento, la Sevel in Val di Sangro, dalla metà di marzo a metà maggio. Ma è anche vero che mentre in Abruzzo la flessione è stata dell'11,3 per cento, a livello nazionale la caduta nello stesso comparto è stata di circa la metà: 6,2 per cento. Perdita notevole, insomma, cui fa da contrappeso la performance - tra gli altri settori pure pesantemente penalizzati (-83 milioni) - del solo polo farmaceutico, quasi tutto localizzato nell'Aquilano: 148,3 per cento in più, sei volte tanto quello nazionale (24,1 per cento) e 89 milioni di incremento, frutto soprattutto dell'imponente sbarco sul mercato a stelle e strisce della Dompè. La girandola dei milioni in più o in meno finisce così per incidere pesantemente anche sugli andamenti territoriali complessivi nelle quattro province: "Molto bene L'Aquila, con 103 milioni in più;, in linea di galleggiamento Pescara, con un milione in più; male il Teramano con 48 milioni in meno; a fondo il Chietino con un decremento di 178 milioni" sintetizza Ronci. (segue) (Gru)