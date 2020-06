Abruzzo: tra gennaio e marzo persi 122 milioni di export (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta da dire che, le sole attività - farmaceutico a parte - che hanno conseguito incrementi sono state le apparecchiature elettroniche (+11), gli apparecchi elettrici (+3) e i prodotti chimici (+2), l'agro-alimentare (+11). Male invece abbigliamento (-44, ma dei quali ben 36 persi nel territorio leader, il Teramano), macchine e apparecchi(-32), prodotti in metallo (-10) e articoli in gomma e plastica (-9).In attesa dunque di fare più compiutamente i conti con le conseguenze provocate su un sistema produttivo già problematico di suo dalle prolungate chiusure provocate dalla pandemia, è tempo di fare già qualche valutazione. Dice il presidente regionale di Cna, Savino Saraceni: "Per riuscire a dare una scossa e stimolare il sistema produttivo abruzzese, formato per il 96 per cento da microimprese che impiegano il 55 per cento degli occupati, bisogna mettere a loro disposizione servizi e risorse capaci di introdurre innovazione per migliorarne la competitività. E' un problema nazionale, certo, ma anche della Regione. Non a caso un variegato schieramento di forze imprenditoriali e sindacali ha posto unitariamente all'attenzione della giunta Marsilio, fin dall'inizio dell'emergenza, diversi temi e priorità su cui muoversi. Quanto al sistema bancario, abbiamo apprezzato nelle ultime settimane una crescita significativa dei finanziamenti concessi alle imprese in base alle principali misure varate dal Governo Conte, ma poi occorrerà verificare l'effettiva erogazione". (Gru)