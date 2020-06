Libia: ministero Interno Gna, arrestati membri milizia responsabile degli abusi contro lavoratori egiziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato l’arresto degli esponenti della milizia di Tarhuna responsabile degli abusi contro un gruppo di lavoratori egiziani. In una nota il ministero dell’Interno, ha riferito che alcuni suoi rappresentanti hanno incontrato i lavoratori egiziani vittime degli abusi, precisando che stanno tutti in buone condizioni di salute. Nei giorni scorsi una milizia alleata al Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia ha arrestato e torturato dei lavoratori egiziani a Tarhuna, città situata circa 65 chilometri a sud-ovest di Tripoli. Alcuni filmati diffusi sugli account social affiliati all’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, mostrando dei presunti miliziani affiliati al Gna, probabilmente esponenti del battaglione Al Hazm di Misurata, la città-Stato alleata del governo di Tripoli, che arrestano e maltrattano un gruppo di lavoratori egiziani, provenienti in particolare da Beni Swef, Minya (dove è presente una cospicua comunità di copti cristiani) e Fayoum, circa 200 chilometri a sud del Cairo: questi ultimi (circa 200 secondo chi ha diffuso questi filmati, alcune decine secondo quanto è possibile vedere dai video) sono stati costretti a rimanere in piedi con le braccia alzate su un piede solo, scandendo slogan e insulti contro il presidente egiziano Abdel Fatah Al Sisi, il generale Haftar e l’Lna.(Lit)