Turismo: governo presenta domani la campagna “Spagna sicura” alla presenza del re Felipe

- Una campagna per infondere sicurezza ai turisti stranieri e rilanciare il turismo in Spagna sarà presentata domani al museo del Prado di Madrid, l'iniziativa "Spagna sicura" (Safe for Sure) alla quale prenderanno parte il re Felipe VI e i ministri degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, dell'Industria, del Turismo e del Commercio, Reyes Maroto, della Cultura e dello Sport, Jose Manuel Rodríguez Uribes. Al lancio della campagna saranno presenti anche il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, e della Camera di Commercio spagnola, Jose Luis Bonet.(Spm)