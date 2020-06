Francia: Macron celebra l'appello di de Gaulle del 18 giugno 1940

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron celebra oggi l'80mo anniversario dell'appello del 18 giugno pronunciato dal generale Charles de Gaulle durante la Seconda guerra mondiale. Il capo dello Stato parteciperà alle commemorazioni a Parigi e a Londra. La moglie del presidente francese, Brigitte Macron, non partecipa alla giornata delle commemorazioni a causa di un intervento chirurgico alla retina. Macron comincerà la giornata nella capitale francese, dove si recherà all'Hotel des Invalides per visitare il Museo dell'ordine della liberazione insieme a Hubert Germain, membro della resistenza. In seguito il presidente si recherà a Mont-Valerien, nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine, per assistere alla tradizionale cerimonia militare. Per l'occasione sarà presente il primo ministro, Edouard Philippe, il ministro della Difesa, Florence Parly, le più alte autorità militari e i presidente dell'Assemblea nazionale e del Senato, rispettivamente Richard Ferrand e Gerard Larcher. (segue) (Frp)