Francia: Macron celebra l'appello di de Gaulle del 18 giugno 1940 (2)

- Al fianco di Macron ci saranno anche i suoi predecessori: Nicolas Sarkozy e Francois Hollande. Nel pomeriggio Macron attraverserà la Manica per recarsi a Londra, in quello che sarà il suo primo viaggio ufficiale dall'inizio della crisi. L'ultimo spostamento del titolare dell'Eliseo è stato infatti quello in Italia in occasione del vertice franco-italiano a Napoli del 27 febbraio scorso. Nel Regno Unito Macron sarà accolto dal principe del Galles Carlo e dalla duchessa di Cornovaglia Camilla nella residenza di Clarence House. Dopo un colloquio, la giornata continuerà a Londra, dove ci sarà un incontro con il sindaco Sadiq Khan a Carlton Gardens per la consegna ufficiale della croce della legione d'onore alla città. Una distinzione che dal 1962 ad oggi è stata data solamente a Brazzaville. Algeri e Stalingrado. Inseguito il capo dello Stato francese avrà un colloquio con il premier britannico Boris Johnson al 10 di Downing Street. (Frp)