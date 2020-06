Burundi: Ndayishimiye giura oggi come nuovo presidente del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso oggi, 18 giugno, il giuramento di Evariste Ndayishimiye a nuovo presidente del Burundi. Il giuramento di Ndayishimiye, che ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 20 maggio con il 68 per cento dei voti, era inizialmente previsto per il mese di agosto, tuttavia è stato anticipato in seguito all’improvvisa morte del presidente uscente Pierre Nkurunziza, deceduto lo scorso 9 giugno a causa di un infarto. La decisione di anticipare il giuramento è stata adottata dalla Corte costituzionale, cui il governo ha conferito il potere di designare il nuovo capo dello Stato, nonostante la Costituzione prevedesse la nomina del presidente del parlamento, Pascal Nyabenda, come capo dello Stato ad interim. Nkurunziza, 55 anni, era al potere dal 2005 e la sua ricandidatura ad un terzo mandato nel 2016 – non contemplato dalla Costituzione – aveva tuttavia scatenato proteste di massa che avevano provocato la morte di 1.200 persone e lo sfollamento di altre 400 mila. Il capo dello Stato uscente non si era invece candidato alle elezioni generali dello scorso 20 maggio, vinte da Ndayishimiye con il 68 per cento dei voti contro il 28 per cento ottenuto da Agathon Rwasa, candidato del Consiglio nazionale della libertà (Cnl), il quale ha denunciato brogli e irregolarità diffuse nel processo elettorale. Di recente, tuttavia, la Corte costituzionale ha respinto il ricorso dell'opposizione e ha convalidato i risultati proclamati dalla Commissione elettorale. (Res)