Fase 3: osservatorio Politecnico Milano, in primo semestre 2020 emesso il 72 per cento in più di minibond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se per l'industria dei minibond il 2019 era stato "l'anno dei record", la crisi economica causata dall'epidemia di Covid19 si è rivelata un ulteriore impulso alla crescita: il blocco delle attività produttive, che ha messo in seria difficoltà molte imprese, ha infatti favorito i minibond, che si sono dimostrati una provvista di liquidità immediata. Secondo un'indagine dell’Osservatorio minibond della School of Management del Politecnico di Milano, condotta su 22 importanti "arranger" (cioè le società finanziarie che supportano le emittenti nel collocamento dei minibond), nel primo semestre 2020 sono state ben 86 le emissioni collocate, contro le 50 dello stesso periodo del 2019, con una crescita del 72 per cento. Anche il controvalore è aumentato, benché non con la stessa intensità: 270,55 milioni di euro contro 220,8, cioè il 22 per cento in più. "La necessità impellente di liquidità ha spinto numerose imprese, che non hanno trovato risposte veloci da parte delle banche, a esplorare nuovi percorsi di finanza alternativa, fra cui i minibond, che sono titoli eleggibili per accedere alla garanzia statale", commenta in una nota il responsabile dell'Osservatorio Minibond Giancarlo Giudici, che aggiunge: "Stanno avendo un buon successo anche le operazioni di sistema, come i basket-bond e i pluri-bond, che raggruppano più emittenti. La nuova opportunità di collocare i titoli emessi dalle SpA sui portali di crowdfunding ha consentito poi un'ulteriore accelerazione del mercato”. (segue) (com)