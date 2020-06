Fase 3: osservatorio Politecnico Milano, in primo semestre 2020 emesso il 72 per cento in più di minibond (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I minibond - ricorda l’Osservatorio - sono titoli di debito emessi da società italiane non finanziarie (società di capitale o cooperative) di importo inferiore a 50 milioni di euro, non quotati su listini aperti agli investitori retail, che si confermano una fonte di finanziamento in continua crescita, alternativa e complementare al credito bancario. Già il 6° Report italiano, pubblicato dall'Osservatorio a fine febbraio, aveva disegnato uno scenario assai florido relativo al 2019: quattro i record raggiunti lo scorso anno, legati al numero di emissioni (207, +24,7 per cento sul 2018), di società emittenti (183, di cui 129 per la prima volta) e al flusso di raccolta (1,18 miliardi di euro, +21,1 per cento). Questo nonostante la raccolta delle pmi fosse passata da 379 a 344 milioni e il valore medio delle emissioni fosse sceso al minimo tendenziale storico, 4,68 milioni nel secondo semestre. In totale, da novembre 2012 al 31 dicembre 2019 sono state 536 le imprese italiane che hanno collocato minibond, tra cui 314 pmi (il 58,6 per cento). L'anno 2019 ha contribuito al totale con 183 emittenti, di cui il 69,4 per cento SpA, il 28,4 per cento Srl e il 2,2 per cento società cooperative, percentuali stabili rispetto al 2018. (segue) (com)