Fase 3: osservatorio Politecnico Milano, in primo semestre 2020 emesso il 72 per cento in più di minibond (3)

- Il volume dei ricavi invece è molto variabile: 54 emittenti (29,5 per cento) fatturavano meno di 10 milioni di euro prima del collocamento. Circa il settore di attività, si confermava la netta supremazia del comparto manifatturiero (44,3 per cento del campione). Sempre relativamente al 2019, la collocazione geografica ha continuato a evidenziare una netta prevalenza delle regioni del Nord: in testa la Lombardia con 41 emittenti (il 22,4 per cento su scala nazionale), in crescita il Veneto e il Trentino-Alto Adige, grazie ad alcune operazioni di sistema come i Trentino Bond e i Pluri Bond Turismo Veneto Spiagge, e anche le regioni di Sud. Quanto alle motivazioni del collocamento, al primo posto ancora l'obiettivo di finanziare la crescita interna dell'azienda (62,1 per cento) e di ristrutturare le passività finanziarie (12,7 per cento), di seguito il bisogno di alimentare il ciclo di cassa del capitale circolante (pmi) e le strategie di crescita esterna tramite acquisizioni (grandi imprese). (com)