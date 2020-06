Ue: Gentiloni, seconda ondata coronavirus peggiore degli scenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una seconda ondata di contagi da coronavirus in Europa sarebbe "il peggiore degli scenari". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". "Devo dire che non abbiamo alcun segnale in questo momento riguardante una seconda ondata in Europa. Ma naturalmente guardiamo a quello che succede in Cina", ha affermato il commissario in merito al ritorno del virus a Pechino. La Commissione europea ha fatto una previsione sulla situazione economica quest'anno che ha una linea di base a -7,5 per cento ma che considera anche il rischio di seconda ondata e in quel caso avremmo una caduta dell'economia molto molto più seria", ha affermato il commissario. Gentiloni conferma poi che già ci sono nella zona euro dei segnali di ripresa economica ma ancora con un livello di incertezza", legato anche al rischio di un ritorno del Covid-19. L'ex presidente del Consiglio italiano sottolinea che alcuni settore come il turismo, i trasporti o le attività culturali "sono sempre molto colpite dalla crisi". (Frp)