Hong Kong: Pechino “si oppone risolutamente” alla presa di posizione del G7

- Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della commissione centrale degli Affari esteri della Cina, ha dichiarato oggi, nel corso di un incontro alle Hawaii con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che che Pechino “si oppone risolutamente alla dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 in merito alle questioni relative ad Hong Kong”. Lo riferisce una nota ufficiale del ministero degli Esteri cinese, che costituisce la prima reazione ufficiale di Pechino alla presa di posizione dei ministri del G7, nella giornata di ieri. Pompeo e Yang si sono incontrati oggi, 18 giugno, ad Honolulu, nelle isole Hawaii, come anticipato ieri dal dipartimento di Stato Usa. Con il progressivo intensificarsi della rivalità strategica, le due principali economie mondiali sono state in disaccordo negli ultimi mesi per la gestione della pandemia di coronavirus e la decisione della Cina di imporre una nuova legislazione sulla sicurezza a Hong Kong. Pompeo e Yang si sarebbero confrontati soprattutto in merito alla gestione della pandemia di coronavirus e agli sviluppi riguardanti Hong Kong. In contemporanea con l’incontro, il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato un provvedimento di legge che introduce misure sanzionatorie per i funzionari cinesi responsabili delle misure di sorveglianza e repressione ai danni degli uiguri e di altre comunità musulmane nella regione autonoma cinese dello Xinjiang. (segue) (Cip)